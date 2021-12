Idanhense tem novo treinador, enquanto o União comunicou a saída de Rui Rovira

O Idanhense, lanterna vermelha da Série D do CdP, rescindiu com Luís Lourenço e contratou Ricardo Cravo para o comando da equipa albicastrense. Cravo, 57 anos, conta com passagens por Cova da Piedade, Pinhalnovense, entre outros.

Na série C, o União 1919 comunicou a saída de Rui Rovira. O conjunto de Coimbra está no antepenúltimo lugar do agrupamento.