Dá que falar no Trofense e quer voltar à I Liga: "Quero ganhar o meu espaço no Boavista"

Luís Santos demonstra ser um reforço de peso para o Trofense. Chegou e já valeu duas vitórias - frente ao Marítimo B e ao Salgueiros. O extremo está feliz na Trofa, mas quer voltar e agarrar o lugar no Boavista

Luís Santos chegou ao Trofense em fevereiro e está a dar nas vistas. Realizou três jogos e já marcou três golos, todos decisivos para a conquista de vitórias que permitem aos nortenhos continuarem a lutar pelo primeiro lugar.

Que análise faz a esta passagem, ainda curta, pelo Trofense?

-Estou bastante contente por já ter ajudado a equipa, ao contribuir com três golos. A minha passagem está a ser muito, devido também à adaptação: receberam-me super bem, é um grupo muito coeso e unido. E notei logo que tinham objetivos altos, que passam por estar sempre nos lugares cimeiros.

Marca três golos que dão vitórias. Tendo chegado recentemente à equipa, isso ajudou a ganhar moral?

-Sim, os golos são sempre importantes e dão sempre moral ao jogador. Mas existe todo um trabalho por trás, durante a semana, dos colegas e da equipa técnica. Toda a gente que está envolvida no trabalho diário. Isso facilitou muito o meu desempenho em campo e os golos acabaram por surgir naturalmente, fruto do trabalho coletivo.

O Trofense quer subir à II Liga, mas a luta está acesa e só há um lugar...

-O grupo pensa sempre semana a semana. Ao estarmos a atravessar uma fase positiva, temos objetivos maiores que passam por chegar ao primeiro lugar, claro. É para lá que olhamos. Mas, ao mesmo tempo, queremos também conseguir melhorar o nosso jogo, porque nem sempre está tudo bem quando se ganha. Queremos melhorar alguns aspetos do jogo e chegar ao topo da tabela. Acreditamos que podemos conseguir fazê-lo. No final fazem-se as contas.

E objetivos pessoais? Alguma meta de golos definida?

-Não, não tenho nenhuma meta de golos. Quero apenas ajudar a equipa a atingir os objetivos a que se propôs e também quero evoluir todos os dias, ser melhor e melhorar o meu nível exibicional.

Olhando para trás, preferia ter vindo para o CdP logo no início da época ou a Liga Revelação foi importante?

-No início da temporada tinha o objetivo de ficar na equipa principal do Boavista. Acabou por não acontecer, este anos o clube também está a passar por uma fase conturbada, é um projeto novo e tudo isso mexe com a situação de qualquer jogador. Não estou arrependido de ter feito a primeira metade da época na Liga Revelação, mas agora também abracei este projeto de forma muito positiva e sinto-me feliz aqui.

Quais são as principais diferenças entre estes dois campeonatos?

-As diferenças são óbvias, porque a Liga Revelação acaba por ser uma continuidade da formação. Há muita qualidade e há jogos muito interessantes, mas o Campeonato de Portugal prepara melhor o jogador para o que é a realidade. Há jogadores mais experientes, com carreiras feitas na I e II Ligas, jogadores estrangeiros... E isso é bom para a maturidade dos jogadores jovens, é bom para ganhar experiência, ganhar estaleca.

Na época anterior faz alguns minutos pelo Boavista na I Liga. A estreia é contra o Benfica, na Luz. Como foi essa experiência?

-O tempo que eu passei na equipa principal foi de uma aprendizagem enorme. E a estreia foi consequente desse trabalho que eu fazia, era um objetivo meu. Acabei por ter a oportunidade de me estrear e ainda por cima na Luz, num jogo grande, que qualquer jogador quer disputar. Fiquei extremamente feliz. Este tempo deu-me muita experiência a nível de balneário também. É completamente diferente do que temos na formação. São realidades diferentes, em temos de conviver de outra forma para nos enquadrarmos bem no grupo. O saber respeitar os mais velhos, respeitar as decisões... Foi muito positivo e espero poder voltar.

O principal objetivo a curto prazo é mesmo regressar ao Bessa?

-Tenho contrato com o Boavista e o projeto passa por voltar. Não sei se a curto ou a longo prazo. Até ao final da época estou focado no Trofense e para o ano logo se vê como irá ser. O futebol é incerto. Mas quero poder ganhar o meu espaço no Boavista.

E os sonhos de carreira?

-Quero ser melhor todos os dias. Jogar com mais regularmente na I Liga e, quem sabe, aspirar a outros patamares. Desejo jogar com consistência no Boavista e conseguir depois alcançar algum grande europeu ou sair para fora.