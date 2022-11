Da loja do presidente para o topo da tabela: "O Amarante é o meu clube"

Miguel Pinto saiu do banco para dar a vitória em Bragança, por 1-0, e guiar a equipa à liderança da Série A do Campeonato de Portugal. Nascido no concelho, o extremo trabalha na empresa do líder do clube, de quem é "amigo". Apontou o primeiro golo da temporada e acredita que a boa forma da equipa é para continuar.

O Amarante ainda não perdeu na Série A do Campeonato de Portugal - tem dois empates e quatro vitórias - e no último domingo venceu em Bragança, por 1-0, assumindo a liderança isolada do agrupamento. Miguel Pinto, extremo natural do concelho amarantino, entrou ao intervalo para na segunda parte decidir o encontro e apontar o primeiro remate certeiro da temporada.

Em boa hora, pois claro. "O Amarante é o meu clube e é especial marcar num jogo que estava complicado e que nos deu a liderança. É um lugar merecido, esperemos continuar por ali", afirma.

Para a reportagem de O JOGO chegar a Miguel Pinto, o primeiro contacto foi feito com o presidente António Costa, que, quando atendeu o telefone, tinha o ala perto de si porque... trabalham juntos. "Trabalho na casa de ferragens do presidente, que vende todo o tipo de máquinas. Estou na venda ao público há cerca de ano e meio. Tenho uma relação excecional com ele", conta.

Voltando ao futebol, o bom momento, acredita, é para continuar, pelo que vê no balneário. "Temos um espírito bastante bom e isso tem ajudado. O objetivo? É fugir o mais rápido possível dos seis lugares de descida, porque este ano descem logo seis equipas e não há segunda fase. Se conseguirmos ficar nos lugares cimeiros, depois tentaremos a nossa sorte na fase final. O Amarante merece", enfatiza.

Formado no Boavista, Académico de Amarante e Freamunde, Miguel Pinto voltou para casa em 2020. "Tive várias oportunidades para sair, mas sinto-me bem no Amarante, que não nos deixa faltar nada. É liderado por gente incrível. Quando uma pessoa está bem, não tem necessidade de mudar", elogia. "Eu e mais quatro/cinco jogadores que somos da casa transmitimos o que é este grande clube. Temos um grupo incrível e essa é uma das razões para os nossos bons resultados", reforçou.