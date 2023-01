Cortegaça em festa pelo centenário do clube

Celso Camboa e Sérgio Oliveira lideram projeto há dez anos. O campo era pelado, agora tem três sintéticos, um pavilhão de padel e está projetado um estádio com capacidade para 5 mil espectadores.

O FC Cortegaça comemorou esta quinta-feira 100 anos. O clube do concelho de Ovar, liderado por Celso Camboa e Sérgio Oliveira - antigo jogador de futebol, conhecido por Serginho, que representou, por exemplo, o Espinho nos anos 90 -, dedica-se, essencialmente à formação. "Temos 300 atletas, desde as escolinhas até ao sub-19 e, nos últimos anos, temos tido bons resultados", revela Celso Camboa, que dá como exemplo vários jogadores da formação do agora clube centenário que "saíram para o Benfica, o FC Porto, o Sporting, e, por exemplo, Sporting de Espinho".

Há dez anos, quando o projeto foi iniciado por Celso Camboa e Sérgio Oliveira, "o campo de futebol do Complexo Desportivo do Buçaquinho era em terra batida". "Projetamos esta obra e pretendemos continuar a crescer a nível de infraestrururas. Temos um campo de futebol de cinco, outro de futebol de sete e um de 11. Todos sintéticos", acrescenta um dos líderes do clube da AF Aveiro. "Está em estudo, já na Câmara Municipal de Ovar, a construção de um estádio de relva natural com uma bancada com capacidade para 5 mil espectadores", revela.



Nas instalações do FC Cortegaça, é possível também praticar outras modalidades. "Temos um recinto, coberto, de padel, um campo para a prática desportiva de futevólei, voleibol de praia e ténis de praia", indica um dos responsáveis da coletividade que conta com o apoio dos sócios, dos patrocinadores, da Junta de Freguesia de Cortegaça e da Câmara de Ovar para "continuar a elevar o nome do clube, da vila de Cortegaça e do concelho de Ovar" e tem uma uma parceria com o Florgrade, clube que milita na zona Norte do Campeonato SABSEG da AF Aveiro, e está, ao fim de 14 jornadas, em segundo lugar, atrás do União de Lamas, e à frente do Espinho, terceiro classificado.

A exposição fotográfica e o espólio do clube podem ser visitados pelo público no Centro Cívico de Cortegaça.