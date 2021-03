Conselho de Disciplina arquiva protesto do Pedras Rubras. Recorde o caso

O CD decidiu que, "inexistindo indícios da prática de qualquer infração disciplinar", a participação disciplinar "seja arquivada".

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol determinou o arquivamento da participação disciplinar feita pelo Pedras Rubras a propósito do jogo frente ao Marítimo B, do Campeonato de Portugal, em que os maiatos consideraram que os madeirenses utilizaram, de forma indevida, três jogadores.

"De acordo com o Regulamento do Campeonato Portugal 2020/2021, Artigo 51, alínea 7, 'no Campeonato de Portugal um jogador que tenha participado num jogo da equipa principal, poderá ser utilizado, pela equipa B, exclusivamente na 1ª Fase da Prova com exceção das últimas 3 jornadas dessa fase'. Vimos por este meio solicitar para que possam indagar a utilização indevida de jogadores por parte da equipa do Marítimo B. Estamo-nos a referir ao jogo do dia 14 de março de 2021, jornada 20 da série C, entre FC Pedras Rubras e Marítimo B, antepenúltima jornada da 1ª fase da Prova. Por forma a ajudar, de seguida os nomes dos atletas utilizados indevidamente: Moises Castillo Mosquera, Diego Fernando Moreno Quintero e Jefferson Pessanha Agostinho", escreveu o Pedras Rubras na participação disciplinar.

Em resposta, o Conselho de Disciplina, na deliberação a que O JOGO teve acesso, refere que "pese embora o jogo realizado entre FC Pedras Rubras e SC Marítimo B diga respeito à jornada 20 da Série C do Campeonato de Portugal, facto é que ao SC Marítimo B ainda subsiste a realização de três jogos, relativos a três jornadas da 1ª fase do Campeonato de Portugal. Estão ainda por disputar os jogos referentes à jornada 12, jornada 17 e jornada 22. Deste modo, atendendo a que ao SC Marítimo B ficam ainda por disputar três jornadas, não pode o referido encontro da 20ª jornada enquadrar-se como uma das últimas três jornadas da 1ª fase da Série C do Campeonato de Portugal".

Assim sendo, o CD decidiu que, "inexistindo indícios da prática de qualquer infração disciplinar", a participação disciplinar "seja arquivada".