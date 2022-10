Confusão na Tapadinha: Atlético-Fabril acabou com 17 amarelos e quatro vermelhos

Tudo começou quando o Atlético marcou, por Luizinho, lance aparentemente precedido de falta

O duelo entre Atlético e Fabril (1-0), no Estádio da Tapadinha, em Lisboa, acabou com 17 amarelos e quatro vermelhos, de tal modo que a equipa da casa terminou com oito.

Tudo começou quando o Atlético marcou, por Luizinho, lance aparentemente precedido de falta. Aos 27 minutos, Rodrigo Varela mostrou a Damil o segundo amarelo e depois foi um festival de cartões, empurrões e palavras dirigidas à equipa de arbitragem.

