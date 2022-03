Confrontos entre adeptos no Paredes-Leça. Veja as imagens

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Na reta final do encontro, a expulsão de um elemento da equipa técnica do Leça despoletou a confusão

O jogo entre Paredes e Leça, da primeira jornada da fase de subida à Liga 3, ficou marcado pelos confrontos entre os adeptos das duas equipas.

Na reta final do encontro, a expulsão de um elemento da equipa técnica do Leça despoletou a confusão - onde foi visível uma troca acesa de palavras e algumas garrafas pelo ar -, que só terminou depois da intervenção da polícia, numa altura em que o jogo ainda estava empatado sem golos.

As grades do estádio também contribuíram para o momento não ter repercussões maiores, uma vez que impedia o contacto físico.

No final da partida, e quando os adeptos do Leça estavam a sair do estádio, houve uma nova troca de insultos, onde a GNR carregou nos apoiantes leceiros para estes saírem daquele local.

A intervenção da força de segurança evitou, assim, o confronto físico.