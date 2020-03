Coimbrões fechou instalações devido ao coronavírus e foi arrasado num assalto

As instalações do Coimbrões foram assaltadas e os prejuízos são grandes

Vítor Oliveira, presidente do Coimbrões, dá conta de um cenário "desolador", já que ao roubo juntam-se os estragos. O dirigente crê que o encerramento das instalações por causa do Covid-19 facilitou a ação.

A sede do Coimbrões, localizada no Parque de Jogos Silva Matos, em Gaia, foi assaltada na madrugada de ontem e provocou "elevados prejuízos", segundo os cálculos de Vítor Oliveira, presidente do clube da Série B do Campeonato de Portugal. O dirigente relatou a O JOGO que assistiu "a um cenário desolador" quando chegou ao clube, depois de alertado pelo funcionário que ficara responsável por visitas regulares às instalações enquanto durar o período de suspensão das atividades da coletividade. O clube gaiense decretou o encerramento na passada quarta-feira, como medida de contenção do surto do Covid-19.

Os assaltantes levaram o cofre, que continha algum dinheiro e os emblemas de ouro que seriam entregues aos sócios, computadores, projetores e todos os equipamentos com valor. Mas o que teve maior impacto para Vítor Oliveira foi o roubo de taças com dezenas de anos, em cobre. "O grau de destruição é grande e não é apenas em material, como também no património", disse o presidente, deixando perceber o desalento pelo sucedido e a suspeita de que o assalto terá acontecido pelo facto de o clube ter fechado.

Vítor Oliveira revelou que as instalações não têm sistema de videovigilância, apenas existindo um dispositivo do género instalado no bar e dirigido ao exterior. A sede já fora alvo de roubos ligeiros, mas até agora nunca acontecera um assalto com estas proporções: "Partiram tudo, os danos são imensos."

Ao final da tarde de ontem, os responsáveis do Coimbrões aguardavam a peritagem da polícia para identificação de impressões digitais.

Da Volta a Portugal à formação



Quem visita a página oficial do Coimbrões depara-se com uma fotografia com os troféus do clube que tem como slogan "O orgulho de Gaia". A caminho de celebrar o centenário, a coletividade gaiense esteve no centro das atenções mediáticas em outubro, quando recebeu o FC Porto para a Taça de Portugal. Os troféus que foram levados pelos assaltantes contavam várias histórias e não apenas no futebol. No ciclismo, o Coimbrões esteve na ribalta com Belmiro Silva, vencedor da Volta a Portugal em 1978, e na formação contabiliza uma série de troféus.