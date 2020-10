Coimbrões demite Manuel Monteiro e já escolheu o sucessor

Álvaro Madureira, que orientava o FC Foz, é o novo timoneiro do Coimbrões

Álvaro Madureira é o novo treinador do Coimbrões, nono classificado da Série C do Campeonato de Portugal. O técnico, de 35 anos, é o sucessor de Manuel Monteiro, que ontem, terça-feira, chegou a acordo com a Direção dos gaienses para a saída do comando técnico.

Madureira estava no Foz, da Divisão de Elite da AF Porto, desde 2016/17 e pega num clube que tem quatro pontos em quatro jogos no CdP, fruto de uma vitória e um empate. O novo timoneiro fará a estreia no domingo, em casa, com o Trofense.