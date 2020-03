Clayton recorda o FC Porto: "Disse que não e assinei logo antes que se arrependessem"

REPORTAGEM - O pai Clayton já não queria saber da bola, a não ser vibrar, como adepto, com os jogos do FC Porto, mas não resistiu ao apelo do filho.

Clayton Ferreira Cruz fez uma carreira de oito anos em Portugal à boleia de um pé esquerdo que o trouxe em 1999/2000 para o Santa Clara e o catapultou para o FC Porto, ao cabo de 13 jogos e nove golos nos açorianos. Apesar de ter jogado noutros emblemas, como o Sporting, Penafiel ou V. Guimarães, foi nos dragões que Clayton ganhou todos os títulos internos e ainda uma Taça UEFA sob a égide de José Mourinho. Mas isso são tudo recordações da década passada, pois os olhos do brasileiro estão agora virados para Clayton Júnior, o filho que está a dar os primeiros passos por cá à boleia do Amarante. Júnior entrou no futebol luso pela porta do Lousada, em outubro do ano passado, e saltou da Elite da AF Porto para o Campeonato de Portugal no espaço de três meses. Ao fim de sete jogos, estreou-se a marcar, bisou no empate (2-2) com o Ginásio Figueirense e mostrou o que o pai apregoa: há qualidade para além do apelido. "Só comecei a levar o futebol a sério a partir dos 18 anos. Tenho características parecidas com o meu pai e sempre lhe pedi para vir para Portugal, pois a Europa é uma porta que me pode levar para qualquer patamar", conta Júnior.

O pai já não queria saber da bola, a não ser vibrar, como adepto, com os jogos do FC Porto, mas não resistiu ao apelo do filho. "Até aos 18 anos ele levou uma vida boa e quando me disse que queria ser profissional, eu respondi que não ia ser fácil porque é preciso trabalhar muito. Mas eu vejo qualidades nele e tive de abraçar a causa, senão ficava em casa", avalia Clayton. E o que se pode esperar do mais novo da família? "Ele quis ser extremo-esquerdo. Embora seja destro, também joga muito bem com o pé esquerdo, coisa que eu não fazia pois era péssimo com o direito. É muito rápido, tem poder de explosão, mas é um menino de 20 anos que precisa de paciência."