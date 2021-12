Chicotadas e reforços no mercado do Campeonato de Portugal

Confira as movimentações do quarto escalão do futebol português.

Serpa muda de treinador

Marcos Borges deixou de ser o treinador principal do Serpa, lanterna-vermelha da Série F do CdP. Em comunicado, a direção alentejana anunciou, ontem, a rescisão do contrato do timoneiro e do técnico-adjunto Duarte Galego, agradecendo o "empenho e dedicação"expresso ao serviço do clube e desejando a ambos "os maiores sucessos desportivos e profissionais".

Vila Real contrata avançado

O avançado Miguel Dias é o mais recente reforço do Vila Real, sexto classificado da série B do Campeonato de Portugal. O jogador, de 21 anos, chega proveniente do Infesta, da AF Porto, onde marcou 11 golos e fez quatro assistências em 15 jogos esta temporada. No percurso, o ponta-de-lança, entre outros clubes, conta ainda com uma passagem pelos juniores do Penafiel e Padroense.