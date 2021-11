Chicotada psicológica no Campeonato de Portugal: Espinho fica sem treinador

Rui Eduardo Borges sai ao fim de cinco jogos no comando dos tigres

Rui Eduardo Borges está de saída do Espinho. O treinador abandona o comando na sequência do empate no fim de semana passado, sem golos, com o Ferreira de Aves.

O Espinho tem tido um arranque abaixo das expectativas na série C do Campeonato de Portugal, onde ocupa o antepenúltimo lugar do agrupamento, com cinco pontos em cinco jogos fruto de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Rui Eduardo Borges tinha sido contratado esta temporada depois de uma época ao leme do Mirandela.