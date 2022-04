Chicotada no Salgueiros: Rui Amorim deixa o comando e já há sucessor

Pedro Lomba, que saiu do Louletano em janeiro, é o novo treinador do Salgueiros.

O Salgueiros acertou a saída de Rui Amorim do comando técnico da equipa que está no quarto lugar da zona norte da fase de subida do Campeonato de Portugal. O treinador, 45 anos, sai na sequência da derrota, por 1-0, com o São Martinho, que atirou os portuenses para fora da zona de subida à Liga 3. Amorim deixa os salgueiristas com 14 vitórias, seis empates e duas derrotas.

Sem tempo a perder, O JOGO sabe que a SAD já acertou o sucessor. Trata-se de Pedro Lomba, 41 anos, que esta temporada orientou o Louletano, de onde saiu em janeiro. Passou, ainda, por Cerveira, Lanheses, Valenciano e Praiense.