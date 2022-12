Chegou esta temporada ao Olhanense e agora ruma à Bolívia

Fabrício Moreno deixa o clube de Olhão com seis jogos disputados.

O médio colombiano Fabrício Moreno, de 26 anos, que esta temporada tinha assinado pelo Olhanense, clube algarvio que compete na Série D do Campeonato de Portugal, e que ocupa a ultima posição com apenas quatro pontos, proveniente do Atlético Veja Real, da República Dominicana, já não é jogador dos "Rubro Negros".

Fabrício Moreno assinou pelos bolivianos do Real Santa Cruz, da primeira divisão daquele país. Ao serviço da formação de Olhão, o médio disputou seis jogos.