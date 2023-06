Confira algumas das movimentações de mercado no quarto escalão do futebol português.

Tirsense e S. João de Ver, do Campeonato de Portugal, têm novos treinadores. No clube de Santo Tirso regista-se o regresso de Álvaro Madureira, que orientou a equipa no início da época transata. Já no S. João de Ver, o novo treinador é Filipe Gonçalves, que levou os sub-19 do Lourosa ao título da II divisão.

Mais a sul, o Moncarapachense contratou o médio Jailson, 23 anos.

Leia também Área J TVI cancela programa de Paulo Futre: "Não sei o que aconteceu" Em dezembro de 2022, a TVI anunciou a criação da rubrica "Plano Futre", onde seria possível ver a mudança de hábitos do antigo jogador, após o enfarte que sofreu em agosto do mesmo ano. No entanto, seis meses depois, o programa foi cancelado, sem nunca ter chegado a ser exibido.