CdP com última jornada de loucos: confira as contas da subida

Depois de se atrapalharem na passada jornada do Campeonato de Portugal, sete clubes lutam, no domingo, pela promoção à Liga 3. O JOGO apresenta-lhe todas as conta da subida.

E deixaram tudo para o fim... A última jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal joga-se domingo com as quatro vagas de acesso à Liga 3 ainda por atribuir - são promovidos os dois primeiros de cada agrupamento, sendo que os líderes disputam a final da prova, no Estádio Nacional.

A norte, está literalmente tudo em aberto. O Vianense, com duas vitórias seguidas, fez oito pontos nas últimas quatro jornadas e subiu à liderança, com mais dois pontos que Lourosa e Amarante, sendo que os lusitanistas ganham no confronto direto aos amarantinos. Na última posição, mas continuando na luta pela promoção, está o Salgueiros, com cinco pontos, que vai a Lourosa. Assim sendo, o que esperar? O Vianense sabe que o empate lhe basta e que a derrota também pode chegar desde que o Lourosa-Salgueiros termine empatado. O Lourosa sobe se ganhar ou empatar, mas, neste caso, desde que o Amarante também não derrote o Vianense. Quanto ao Amarante, precisa de bater o Vianense e esperar que o Lourosa não ganhe. Já o Salgueiros tem de ir a Lourosa buscar três pontos e esperar que o Vianense pontue, no mínimo.

Na Série 2 (zona sul), o Pêro Pinheiro, derrotado no dérbi de Sintra, contra o 1.º Dezembro, caiu do primeiro para o terceiro lugar, com oito pontos. Lideram Atlético e 1.º Dezembro, com nove, ao passo que o Lusitano de Évora, sem pontos, está fora da equação. O Atlético vai a Pêro Pinheiro e só precisa de fazer o mesmo resultado que o 1.º Dezembro que, por sua vez, vai para a Liga 3 se ganhar no Alentejo ou empatar, caso haja desfecho idêntico em Pêro-Pinheiro ou, até, perder, se o Atlético triunfar. Quanto ao Pêro Pinheiro, a festa só acontecerá se triunfar contra o Atlético.

Série 1

Vianense sobe se...

-Ganhar em Amarante

-Empatar em Amarante

-Perder e houver empate no Lourosa-Salgueiros

Lourosa sobe se...

-Ganhar ao Salgueiros

-Empatar e o Amarante empatar ou perder

Amarante sobe se...

-Ganhar ao Vianense e o Lourosa não vencer

Salgueiros sobe se...

-Ganhar em Lourosa

Série 2

Atlético sobe se...

-Ganhar ou empatar

-Perder e o 1.º Dezembro também perder, mantendo-se a diferença de golos favorável ao Atlético

1.º Dezembro sobe se...

-Ganhar ou empatar em casa do Lusitano de Évora

-Perder e o Pêro Pinheiro não ganhar

Pêro Pinheiro sobe se...

-Ganhar ao Atlético