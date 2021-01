Castro Daire em foco: há uma fortaleza ainda intransponível em Viseu

Ainda ninguém venceu, esta temporada, em Castro Daire e a série caseira já vem da época anterior. A mais recente vítima foi o Canelas, líder da série D, que perdeu com dois golos sofridos nos descontos

Há uma fortaleza ainda intransponível em Viseu. A última equipa a tentar quebrá-la, e quase conseguia, foi a do Canelas 2010. Em receção ao primeiro classificado da série D, no passado domingo, o Castro Daire manteve a invencibilidade em casa - já lá vão 13 jogos desde 2019/20 - ao reverter, inesperadamente, a desvantagem já no decurso do tempo de compensação, com saborosos golos de Luís Pedro (90+2") e Kikuchi (90+7"). "O esforço dos jogadores foi premiado. Admito que o empate seria mais justo, mas fizemos por ganhar", salienta o treinador Vasco Almeida.

Concretizada a segunda vitória seguida, a série mais profícua após o arranque da prova, volvidos 19 dias de interregno devido à pandemia, que provoca um "relaxamento natural" pela desregularização do calendário - é uma das equipas com mais jogos em atraso -, o Castro Daire ascendeu ao sétimo lugar da classificação, com 14 pontos somados, distando seis da zona de qualificação, para a fase de subida à Liga 3, e três da despromoção. Dados os "argumentos financeiros e estruturais limitados", a campanha viseense é "digna" e "um motivo de orgulho", tendo em conta a conjuntura e o historial de só duas participações na prova em 46 anos de vida. "Há uma décalage muito grande face ao futebol distrital. Um clube com esta estrutura e contexto social deve limitar-se, por enquanto, a esta liga", explica Vasco Almeida, afastando uma eventual subida à Liga 3 de um plantel "inexcedível" de 19 futebolistas, vários deles naturais de Castro Daire, dos quais "muitos trabalham" fora dos relvados.

Entre eles, mas só dedicado ao desporto-rei, figura o japonês Yoshi Kikuchi, avaliado pelo treinador Vasco Almeida como um jogador "rápido, capaz de jogar em espaços curtos e segurar a bola em momentos de aperto", que se estreou a marcar logo na primeira aparição pelo Castro Daire, frente ao Canelas 2010, durante a 13.ª jornada da série D da competição. Emprestado à formação viseense pelo Leixões (II Liga) na segunda metade da época, o avançado nipónico, de 25 anos, explicou que aceitou o desafio sensibilizado pelo "zelo", "pureza" e "muito interesse" do presidente Gonçalo Matos, além de "confiança própria" e promete, em conversa com O JOGO, pese as dificuldades com a língua inglesa, retribuir a aposta feita com "muita luta no campo por resultados que ajudem" a atingir a inédita e almejada segunda permanência seguida no Campeonato de Portugal para, consequentemente, disputar a prova na época seguinte.

Além de partilhar ambição coletiva, Yoshi acalenta, por si próprio, em atuar "ao mais alto nível do futebol", em Portugal ou no estrangeiro.

Treinador

Vasco Almeida

Idade: 38 anos

Natural de Castro Daire e adepto do clube, no qual foi apanha-bolas no passado longínquo, assistindo aos jogos em posição privilegiada, o treinador lidera a equipa principal viseense desde a época passada, altura em que o clube subiu, pela primeira vez, ao Campeonato de Portugal. Antes, já tinha orientado o clube de 2010 a 2012 e em 2015/16.

Jogador

Marcel Ribeiro

Idade: 30 anos

Posição: Avançado



É um dos símbolos do clube castrense, ao cumprir a sexta época - quatro delas de forma consecutiva - e um dos jogadores mais presentes do imaginário dos adeptos, já que, em mais de 70 jogos com a camisola do Castro Daire, o dianteiro apontou um total de 36 golos. Nesta época, é um dos goleadores da equipa, com dois tentos.