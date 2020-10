Casos de covid-19 no V. Setúbal obrigam a adiar jogo

Casos de covid-19 no V. Setúbal adiam jogo com o Juventude de Évora

Duelo entre os sadinos e o Juventude de Évora passa para dia 21 de outubro, anunciou o Vitória.

O Vitória de Setúbal anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais, a existência de dois casos de covid-19 no plantel, motivo que conduziu ao adiamento do jogo com o Juventude de Évora, previsto para este domingo, para dia 21 de outubro (21h00), referente à Série H do Campeonato de Portugal.

Os casos positivos já foram isolados, assim como o plantel, de forma preventiva.

"A Direção do Vitória Futebol Clube informa que foram detetados 2 casos de covid-19 no seio do plantel, pelo que foi imediatamente acionado o plano de contingência e notificadas as autoridades de saúde, tendo as mesmas decretado o isolamento profilático do plantel", pode ler-se no Facebook dos sadinos.