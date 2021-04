Caso no Campeonato de Portugal: instrutores apontam derrota à Sanjoanense

Comissão de Instrução Disciplinar da secção não profissional da FPF acusa irregularidade dos alvinegros no caso da substituição por alegada concussão em Lourosa.

A Comissão de Instrução Disciplinar (CID) da secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deduziu acusação contra a Sanjoanense, clube que pode ser punido com sanção de derrota por ter feito, de forma irregular, uma quarta substituição por alegada concussão na partida frente ao Lourosa (terminou 1-1), da 17.ª jornada da série D do Campeonato de Portugal.

Conforme apurou O JOGO, os instrutores apontam a derrota aos alvinegros ao abrigo do artigo 80.º do Regulamento Disciplinar da FPF, que refere: "O clube que, em jogo integrado nas competições organizadas pela FPF, efetue substituições de jogadores em número não permitido nos termos regulamentares, é sancionado com derrota e, acessoriamente, com multa entre cinco e dez UC (unidades de conta)". O caso remonta a 21 de fevereiro, quando a Sanjoanense fez quatro substituições em quatro paragens diferentes - as cinco substituições são permitidas mas num máximo de três interrupções, para as quais não contam o intervalo. Na primeira, Zé Leite saiu lesionado aos 37" e o emblema de São João da Madeira enquadrou-a, no final, como concussão cerebral, sendo que nas competições da FPF é permitida uma alteração extra para casos destes. O Lourosa discordou, efetuou uma participação disciplinar, que agora foi deduzida em acusação. Os clubes foram notificados anteontem e a Sanjoanense pode apresentar a defesa até 6 de abril. O processo tem caráter de urgência e espera-se que o CD se pronuncie até 11 de abril.

Carlos Rui Neto, presidente da SAD alvinegra, mostrou-se tranquilo. "Há um relatório médico feito com base numa TAC realizado no Hospital de Santa Maria da Feira e ninguém menciona isso. Não temos nada a temer. Foi detetado um traumatismo occipital e nunca a Sanjoanense pode ser punida com derrota. Não vamos ter problemas em fazer a nossa defesa pois o processo tem muitas inverdades", atirou. Em caso de condenação, a Sanjoanense poderá recorrer para o Conselho de Justiça.



Lourosa viu cenário "esclarecedor"

Hugo Mendes, presidente do Lourosa, confirmou que o clube já depôs no caso com "todos os agentes e intervenientes do jogo" que, diz, viram que a justificação alegada pela Sanjoanense "não foi verdade" "Tudo o que se passou ali foi esclarecedor. Entregámos imagens como prova e a verdade desportiva virá ao de cima", referiu. O Lourosa é segundo na série D, com 39 pontos, a dois do líder Anadia. Se à Sanjoanense for aplicada pena de derrota, o Lourosa iguala o Anadia na liderança, com 41 pontos, enquanto os alvinegros mantêm-se em quinto, mas passam de 32 para 31 pontos.