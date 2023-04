Carlos Fernandes levou Vianense à fase de subida: "Objetivo é chegar à Liga 3 em dois anos"

Carlos Fernandes, que se estreou nos bancos em Viana, já luta pela subida. E diz ter chegado ao cargo com alguma surpresa; O Vianense venceu a Série A do Campeonato de Portugal (CP) e vai discutir subida à Liga 3 com Lourosa, Salgueiros e Amarante. Carlos Fernandes chegou de Lisboa para comandar os sonhos.

Foi a primeira equipa a selar acesso à discussão da subida no CP, terminando com recorde de pontos na fase regular (53) e como vencedor da Série A. No Alto Minho, há um projeto de sucesso desenhado em Lisboa, através de uma SAD que se aliou ao clube com 125 anos de história e, também, pelo técnico Carlos Fernandes, antigo lateral-esquerdo, internacional jovem feito no Sporting para uma carreira expressiva em clubes como Belenenses, Farense, Boavista e Braga. Começou o trajeto de técnico em Viana do Castelo, garantindo, primeiro, uma permanência e espreitando, agora, um lugar na Liga 3, a depender da luta direta por dois postos com Salgueiros, Lourosa e Amarante.

"Tive os meus timings depois de parar, quis mudar o chip. Fiz os meus cursos, mas convites só me apareceram do futebol juvenil. Queria começar pelo futebol sénior, chegou-me esta oportunidade e, ouvindo as pessoas, achei que faria todo o sentido começar aqui", declara o técnico.

"Mudar o chip é saberes aceitar que acabou aquele jogo que jogaste toda a vida, de forma intensa e pura. Algo bonito! Sempre soube que queria ser treinador, mas a seu tempo", explica. "Jogar foi um prazer indescritível, mas ser treinador também tem o seu fascínio", argumenta o técnico, num registo descontraído.

"O curioso é que nem sabia que estava a ser entrevistado para treinador. De um momento para o outro, o Nélson [diretor-desportivo] pergunta-me se queria ir para Viana", conta o técnico, resumindo o sucesso já obtido.

"Não me lembro de um jogo fácil. Os jogadores é que fizeram esta classificação, tivemos uma fase brilhante, com nove jogos sempre a vencer. A ambição é só respeitar o jogo. Vamos ter uma disputa entre quatro equipas que já sofreram muito. Resta-nos desfrutar, sermos competitivos e ambiciosos. A ambição tem de existir sempre. Todos vão querer superar-se, a minha equipa tem de fazer o que fez toda a época, jogar para ganhar, sendo consistente", remata.

"Agarrar os 25 por cento de outro"

Este Vianense tem uma SAD em funções desde julho de 2022, liderada por Nuno Azevedo e Cardoso, que atraiu capital luso-canadiano. "Queremos sair do Campeonato de Portugal e pensar, em três anos, em algo mais, mas isso requer estabilizar e criar músculo nas infraestruturas para reter talento. A Liga 3 é muito interessante, tem muita televisão e gera interesse de várias marcas", sublinha.

Já Carlos Fernandes, chegado de Lisboa, agarrou o contexto e convocou Rogério Brito: "Quando reuni com os responsáveis, o pedido era chegar à Liga 3 em dois anos, mas ninguém nos diz que na próxima época exista outra oportunidade. Conta é este momento, temos todas as chances, 25 por cento para cada equipa. Toca-nos agarrar os 25 por cento de algum adversário. O Lourosa e o Salgueiros mobilizam muita gente, têm estruturas superiores, mas vamos com o que temos e o nosso espírito de balneário".