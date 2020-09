Carlos Canhoto Fernandes candidato às eleições do Belenenses

Redação com Lusa

Carlos Canhoto Fernandes propôs-se a resgatar o seu estatuto de referência nacional e instituição com mais forte implementação desportiva em Lisboa.

Carlos Canhoto Fernandes assumiu esta quinta-feira a candidatura às eleições do Belenenses, propondo-se a resgatar o seu estatuto de referência nacional e instituição com mais forte implementação desportiva em Lisboa.

"Vamos recuperar um grande clube de referência a nível nacional e aquele com maior implantação de prática desportiva na cidade de Lisboa", promete o sócio 2830 e ex-atleta do clube.

O economista diz que vai "erguer" Os Belenenses e levá-lo de volta à "grandeza e história da instituição", privilegiando, para isso, uma forte aposta na "formação e retenção de talentos", pois pretende que os mesmos sejam a "base" da equipa sénior, "apostando num ADN Belenenses ganhador".

Pretende ainda "melhorar a gestão" das modalidades, "importantes por mostrarem a vitalidade do Belenenses", e valorizá-las igualmente na criação do Troféu Vicente Lucas, "para premiar as melhores performances individuais" em cada uma delas.

O candidato entende que "os sócios são a mola impulsionadora de qualquer clube", pelo que pretende dar-lhes especial atenção, recordando que foi um dos sete associados que votou "contra a abertura do capital da SAD".

"Iremos lançar um plano de recuperação de sócios, recorrendo ao marketing digital e a meios inovadores, para com eles comunicar e desenvolver uma TV dedicada e interativa com conteúdos diários para recuperar urgentemente dos ínfimos números a que chegámos presentemente e que não honram o nome do Belenenses", acrescenta.

Para que as suas promessas sejam fiscalizadas, diz que vai propor em assembleia-geral "a criação de uma comissão independente que acompanhe a implementação das medidas constantes no nosso programa, que inclua, entre outros, ex-dirigentes e candidatos das listas não vencedoras".

A Assembleia-Geral Eleitoral do Belenenses decorre no dia 17 de outubro, no pavilhão Acácio Rosa, devendo as listas candidatas ao triénio 2020-2023 ser apresentadas ao presidente da MAG até hoje.

A dirigir o clube do Restelo desde 2014, Patrick Morais de Carvalho encabeça a candidatura "Belenenses com Futuro", enquanto o gestor Luís Figueiredo é o candidato do "Movimento dos Históricos".