Carfalá Camará, ex-Canedo, é reforço para o ataque do Peniche

Avançado luso-guineense passou ainda por Arronches e Benfica e no Varzim B.

Carfalá Camará é jogador do Peniche. O avançado luso-guineense, de 21 anos, que representava o Canedo, da Divisão de Elite da AF Aveiro - marcou quatro golos em 23 jogos -, reforça assim o ataque da equipa orientada por Tiago Vicente, que milita na série D do Campeonato de Portugal.

Antes do Canedo, Carfalá Camará jogou no Arronches e Benfica e no Varzim B. O novo jogador da equipa do distrito de Leiria iniciou a formação na ADCEO (Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais), passando também por Casa Pia, Oeiras, Espinho e Varzim.