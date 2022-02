Campeonato de Portugal: um regresso, saídas e goleador da AF Porto em foco

Noviadades de mercado no quarto escalão português.

São Martinho vai ao Vietname contratar

O avançado brasileiro Felipe Martins de 31 anos de idade, é o último reforço do S. Martinho, da Série B do Campeonato de Portugal. O jogador, que no nosso país passou, entre outros, pelo Fafe e Vizela, jogou as duas últimas épocas no Soug An, do Vietename.

Santa Marta anuncia duas saídas

O guarda-redes André Ribeiro e o avançado Abdoul Barri estão de saída do Santa Marta, anunciou o emblema da Série A do Campeonato de Portugal. A dupla tinha pouco tempo de utilização.

Sertanense contrata goleador da AF Porto

Rick, avançado de 25 anos que brilhava no Sobrado, da Divisão de Elite da AF Porto, com 11 golos em 16 jogos, é reforço do Sertanense, segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal. Formado no Gondomar, Estrelas de Fânzeres e Nogueirense, Rick passou, também, pelo Gens, antes de chegar ao Sobrado.