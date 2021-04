Campeonato de Portugal: Torreense e Alverca cumprem e decidem a liderança na última jornada

O duo da frente da série F venceu e defrontam-se na derradeira ronda para definir quem passa à fase de acesso à Liga SABSEG

Torreense e Alverca venceram os respetivos jogos na série F do Campeonato de Portugal, diante Caldas (4-0) e U. Almeirim (3-1), respetivamente, e adiaram para a última jornada as decisões do primeiro lugar, sendo que os dois candidatos jogam entre si em Torres Vedras, no domingo.

O Torreense lidera com 47 pontos, seguido do Alverca, com 46. Ao Torreense basta empatar com os ribatejanos para ficar no primeiro posto e seguir para fase de acesso à Liga SABSEG.

O U. Santarém está apurado para a etapa de subida à Liga 3 e na cauda da tabela Lourinhanese e U. Almeirim desceram e serão acompanhados por 1.º Dezembro ou Pêro Pinheiro.