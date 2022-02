Campeonato de Portugal: teforços e saídas num mercado que não para

Leça e Sernache ainda agitam o mercado do Campeonato de Portugal

Leça anuncia saída de avançado

O Leça comunicou a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o avançado Aboubacar Katty. O guineense, de 22 anos, que chegou ao clube esta temporada proveniente do Sertanense, marcou três golos em 15 jogos. "A instituição agradece toda a dedicação e deseja o sucesso para o percurso pessoal e profissional do atleta", escreveu o Leça nas redes sociais.

Mamadu reforça a defesa

O lateral direito guineense Mamadu Lamba, ex-Pinhalnovense, é o último reforço do Sernache do CdP. O jogador de 22 anos de idade começou no FC Porto e Padroense, tendo ainda representado o Peniche.