Campeonato de Portugal: reforços, renovações e a dança de treinadores

Confira as principais movimentações do mercado do Campeonato de Portugal.

Fabril fortalece o ataque

O avançado Leandro Gonçalves assinou pelo Fabril, 11.º classificado da Série G do Campeonato de Portugal. O atacante, 18 anos, que fez grande parte da formação no Sporting, representava os juniores do Belenenses, onde estava desde 2019/2020, tendo marcado três golos em 19 jogos. O Fabril volta a entrar em campo no sábado, diante do Praiense.

Caldas renova com médio-defensivo

Leandro Borges renovou contrato com o Caldas por uma temporada e meia. O médio-defensivo, que também pode atuar como central, participou em dez jogos e marcou quatro golos pelo quinto classificado da série F, do Campeonato de Portugal. Este é o segundo emblema que o brasileiro, 29 anos, representa em Portugal, após ter estado três épocas no Sernache.

Lusitano de Évora continua a contratar

Denis Chinabu é a mais recente contratação do Lusitano de Évora, quarto classificado da série H do Campeonato de Portugal. O médio-defensivo, 20 anos, estava na Nigéria e é a terceira cara nova assegurada este mês pelo emblema alentejano, juntando-se às entradas do guarda-redes Fábio Pimentel (Praiense) e do central Rodrigo Alírio (Camacha).

Vila Real apresentou o novo treinador

Nuno Barbosa é novo treinador do Vila Real, nono classificado com cinco pontos na Série C do CdP. Aos 40 anos, e depois de uma vasta experiência como treinador-adjunto em clubes como Penafiel, Chaves e Académico de Viseu, Nuno Barbosa chega do Spartak Trnava, da Eslováquia, para assumir o comando técnico da equipa, que pretende fugir dos lugares de descida.

Vildemoinhos garante médio montenegrino

O Lusitano Vildemoinhos continua a reforçar o plantel, tendo agora contratado o médio montenegrino Uros Smolovic, ex- Pedras Rubras. Com 28 anos, o reforço passou ainda pelo Trofense, podendo ser opção de Paulo Meneses na próxima jornada.

Flávio das Neves sai do Condeixa e já tem sucessor

Flávio das Neves colocou o lugar à disposição no Condeixa, decisão que foi aceite pela Direção do quinto classificado da série E, do Campeonato de Portugal. O treinador, 62 anos, vai ser substituído por Rui Amorim, 43 anos, que estava sem clube desde que na temporada passada orientou o Fátima, de onde saiu devido a salários em atraso.

Oliveira do Hospital retoca a dianteira

Pedro Loureiro, avançado de 20 anos que estava sem clube depois de na temporada passada ter representado Oliveira de Frades e Águeda, é o mais recente reforço do Oliveira do Hospital.