Oriental anunciou um extremo e Real um avançado

Luís Elói é reforço do Oriental

Luís Elói é a mais recente contratação do Oriental do Campeonato de Portugal. O extremo, de 27 anos, chega do Sintrense, tendo realizado 18 jogos e marcado oito golos.

Luisinho anunciado no Real SC

Luisinho é a nova cara do Real SC, que desceu ao Campeonato de Portugal. O avançado, de 33 anos, esteve ao serviço do Atlético CP, onde se sagrou campeão do quarto escalão do futebol português na última época, tendo feito 32 jogos e sido autor de 15 golos.