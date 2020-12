Campeonato de Portugal: novos treinadores e uma saída marcam mercado

Lusitano Vildemoinhos e Bragança com novos treinadores e uma saída no Mirandela

Mirandela fica sem lateral

O lateral Rúben Borges , que pode jogar à esquerda e à direita, já não faz parte do plantel do Mirandela, atual quarto classificado da Série A do Campeonato de Portugal. O jogador de 22 anos deixa a formação de Trás os Montes sem qualquer jogo realizado. Formado no Trofense e Nogueirense, Rúben Borges conta com passagens por Leixões B, Valadares Gaia e Inter Milheirós.

L. Vildemoinhos tem novo treinador

Paulo Meneses chegou a acordo com o Lusitano Vildemoinhos para um contrato válido até ao final da época. O treinador de 42 anos substitui Rogério Sousa na formação que ocupa o último lugar da Série D, com dois pontos. Enquanto técnico principal, orientou o Sporting Ideal em 2017/18 e 2018/19 e, como adjunto, passou também pelos algarvios do Lusitano e pelo Angrense.

Interino assume Bragança até ao final da época

Rafael Nascimento, 27 anos, vai assumir o comando técnico do Bragança até ao final da época. O treinador substituiu Marco Móbil, de forma interina, e vai liderar o penúltimo classificado da Série A, com 5 pontos. No clube transmontano há ainda outra novidade. O avançado Ossai, 21 anos, deixa o Sporting Ideal, por quem realizou nove jogos, e regressa a Bragança.