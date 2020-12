Campeonato de Portugal: novidades no S. João de Ver, Fabril e Oriental

Trocas de treinadores, rescisões de contrato e outros assuntos. Acompanhe as novidades do Campeonato de Portugal.

S. João de Ver

Nuno Pedro é o novo treinador do São João de Ver, quinto classificado da série D do Campeonato de Portugal. O técnico, de 39 anos, substitui Ricardo Maia no comando dos malapeiros, isto depois de a Direção do emblema do concelho de Santa Maria da Feira ter anunciado a saída de Maia após o empate (1-1), em Valadares, do passado domingo.

Capitães do CdP e liga BPI assinam carta

Os capitães de algumas equipas do CdP e da Liga BPI assinaram uma carta enviada a Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, alertando para as "graves consequências na vida de uma centena de atletas que estão atualmente a representar as equipas madeirenses". Devido à pandemia, as equipas daquela ilha não têm podido viajar e estão, por isso, sem competir.

Fabril

Depois da derrota por 3-0 frente ao Sporting B, João Miguel Parreira saiu do comando técnico do Fabril. O treinador deixa a equipa do Barreiro no 11.º lugar da Série G com três pontos (três empates e quatro derrotas). O adjunto Filipe Romão vai assumir o leme da equipa no imediato, sabe O JOGO, sendo que a direção vai, mais tarde, avaliar a possibilidade de contratar um novo treinador.

Oriental

O avançado Douglas Paula já não é jogador do Oriental. O clube informou ontem que o brasileiro, de 27 anos, rescindiu contrato por mútuo acordo. Após vários anos no Brasil, Douglas Paula chegou a Portugal pela porta do Sporting Ideal, na época passada, e fez 11 golos em 24 jogos. A experiência no último classificado da Série G do Campeonato de Portugal chegou agora ao fim, depois de ter realizado apenas cinco jogos.