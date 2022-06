Campeonato de Portugal: novidades do mercado de transferências

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Rabo de Peixe

Ganês Ibrahim é reforço para o meio-campo

O Rabo de Peixe, do Campeonato de Portugal, contratou Ibrahim Mohammed. O médio ganês, de características defensivas, representava o Esmoriz e será mais uma opção para o centro do terreno para o técnico Hélio Oliveira. Ibrahim, de 24 anos, conta com passagens pelo Valadares e uma experiência no estrangeiro, no Gottne IF, da quarta divisão do futebol sueco.

Monção

Rogério Amorim continua depois de subir

Assegurada a subida ao Campeonato de Portugal, a Direção do Monção avançou para a renovação do contrato com Rogério Amorim. O treinador, de 58 anos, vai assim para a quarta época consecutiva no comando técnico da equipa do Alto Minho, que ficou em primeiro lugar no campeonato da primeira divisão da AF Viana do Castelo, na última temporada. -Artur mesquita

Alverca

Zé Oliveira aumenta opções para o miolo

Zé Oliveira é o segundo reforço do Alverca para 2022/23, depois de oficializar o extremo Valter Zacarias (ex-Cova da Piedade). Trata-se de um médio-defensivo português, de 26 anos, que na época passada se destacou ao serviço do Fafe e que ontem foi apresentado pelos ribatejanos. O trinco também já vestiu a camisola do Gafanha, Farense e Vianense.