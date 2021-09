Campeonato de Portugal: mercado de transferências continua ativo

Notícias no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Leça contrata extremo

Jorge Monteiro (na foto) é o mais recente reforço do Leça, da série C do Campeonato de Portugal. O extremo, 33 anos, estava sem clube desde que na temporada passada representou o Gondomar, onde apontou quatro golos em 21 jogos. Já passou por diversos clubes como Covilhã, Portimonense, Santa Clara, Moreirense, bem como experiências no Chipre e na Grécia.

Académica cede avançado ao Olhanense

A Académica emprestou Leandro Ferreira ao Olhanense, até ao final da temporada. O jogador, 20 anos, estava inserido nos sub-23 da Briosa, onde contava um golo num jogo, sendo que na época anterior apontou seis remates certeiros em 25 partidas. Os algarvios jogam, amanhã, no Barreirense, partida a contar para a série F do Campeonato de Portugal.

Três caras novas no Moncarapachense

O lateral-direito Cândido Santos e o avançado João Mucuia, ambos angolanos, que chegam por empréstimo do Louletano até final da presente temporada e o defesa colombiano Daniel Murillo, ex-Associação Farense 1910, são reforços do Moncarapachense. O conjunto algarvio só se estreia na série F do Campeonato de Portugal amanhã, no Pinhalnovense.

Vila Meã recruta na Sanjoanense

O Vila Meã, da série B do Campeonato de Portugal, assegurou a contratação de Dinho, extremo que chega ao emblema da AF Porto emprestado pela Sanjoanense, da Liga 3. O ala, 21 anos, fez quatro golos em 22 jogos pelos sub-23 do Leixões, na temporada passada, e esta época mudou-se para São João da Madeira onde, contudo, não se chegou a estrear.