Campeonato de Portugal: luta pela subida de divisão está na reta final

Só o Vianense, na Série A, tem o apuramento carimbado para a próxima fase. Amarante e Atlético estão quase a lá chegar, mas têm de esperar. Tirsense ainda acredita mais a norte. Na Série B há quatro candidatos para as duas vagas, enquanto no centro do país são cinco os pretendentes. A sul, a luta está reduzida a quatro emblemas.

Joga-se, sábado, a penúltima jornada do Campeonato de Portugal e com muitas contas a fazer no que toca à luta pelo acesso à fase de subida à Liga 3. Importa recordar que seguem para a próxima etapa os dois primeiros classificados dos quatro agrupamentos, que depois formarão dois grupos de quatro equipas. Seguem para a Liga 3 os dois primeiros de cada série de subida, sendo que os respetivos vencedores jogarão a final do CdP no Estádio do Jamor.

Saber quem são os clubes que vão continuar a sonhar é um exercício que requer uma boa calculadora, tantos são os cenários ainda em aberto. Descansado está, somente, o Vianense, que no último domingo assegurou, até, o primeiro lugar na Série A. O Amarante (45 pontos) podia ter-lhe seguido as pisadas, no entanto perdeu, em casa, com o Tirsense (3-1) e deixou os jesuítas a sonhar, com 41 pontos. Saltando para a Série B, o Camacha interrompeu uma série de oito vitórias seguidas do Lourosa, mas os lusitanistas mantém-se na liderança (48 pontos), com mais um do que Rebordosa e Salgueiros, ambos com 47, embora os de Paranhos estejam à espera de decisão federativa relativamente ao jogo com o Marítimo B, suspenso pelo árbitro nos minutos finais, quando a partida estava 1-1. Atento a tudo isto está o Beira-Mar (44 pontos), todavia com a vida mais difícil, mas à espera do que sairá do Salgueiros-Rebordosa da próxima ronda.

No centro do país está tudo em jogo do primeiro ao quinto lugar. Seguem na frente U. Santarém e Pêro Pinheiro (45 pontos), com o 1.º Dezembro (44) na cauda. O Marinhense (41) ainda acredita. No sábado há um U. Santarém-Marinhense que é decisivo para as ambições dos vidreiros.

A sul, o Atlético perdeu no Lusitano de Évora (1-0) e desperdiçou um "match-point" rumo à etapa de promoção. Continuam a liderar os lisboetas (46 pontos), mas com os alentejanos do Lusitano (45) e do Juventude (43) bem perto. O Rabo de Peixe (42) tem pouca margem de manobra e no sábado recebe o Juventude de Évora. Se, por um lado, mais alguns clubes poderão conseguir o bilhete dourado na véspera da Páscoa, a maioria dos apurados só serão conhecidos em cima da linha da meta.

Muitos já caíram nos Distritais

Há várias equipas que já sabem que, na próxima temporada, vão jogar nos Distritais. Na Série A estão despromovidos Bragança e Monção, na Série B já caíram Guarda Desportiva, Resende, Castro Daire e Machico, sendo que este último até eliminou o Boavista, na Taça de Portugal. Alcains, Arronches e Benfica, Loures e União da Serra descem na Série C, ao passo que Olhanense, Ferreiras e Angrense são, para já, os condenados da Série D.

OPINIÃO - ROMÃO AFONSO

Arrisquem no talento!

Mesmo antes de começar a pandemia, estava num jogo da Distrital: Mortágua recebia o Molelos. Equipas vizinhas do sul do distrito de Viseu, mas separadas na altura na qualificação. O Mortágua era líder e o adversário tinha a lanterna vermelha. Daqueles jogos que são claramente de aposta única no totobola. Os primeiros minutos mostravam isso mesmo, com os da casa em domínio absoluto. No entanto, pouco a pouco o adversário foi-se aproximando mais da área contrária, sempre em contra-ataques rápidos e sempre com sinal mais de um dos jogadores. Resultado: vitória do Molelos por 1-2, com os dois golos desse mesmo jogador. Seu nome: Lucas Vilella!

Para quem acompanha a Liga 3, passados três anos, este nome já é mais conhecido, mas na altura era um perfeito desconhecido. Nessa época, terminada a meio, faz sete golos em oito jogos, mas não consegue melhorar muito a vida. Segue para o Carvalhais, faz mais uns golos e, curiosamente, o clube seguinte é o Mortágua. Em boa hora se deu o casamento, tendo feito 30 golos em 29 jogos! Um registo absolutamente incrível e fundamental na conquista do título e da Taça Distrital. Subiu com o clube ao CdP e confirmou a qualidade: nove golos em 13 jogos e uma cobiça muito grande. No mercado de inverno chega à Liga 3 e ao Caldas.

Até onde pode chegar? Felizmente aqui, o talento foi reconhecido. Mas o talento, mesmo no último da Distrital, era claro, mas não bastou, tendo sido colocado à prova em cada degrau. É urgente acreditarmos mais no talento.