Campeonato de Portugal, fase de permanência: resultados, classificações e próxima jornada

Resultados da quinta jornada e classificações da segunda fase, permanência e descida, do Campeonato de Portugal.

SÉRIE A:

Domingo, 1 de maio:

Limianos - Forjães, 2-0

Vianense - Merelinense, 1-0

Classificação: Vianense, com 10 pontos; Merelinense, com sete; Limianos, com seis; Forjães, com quatro.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Merelinense - Limianos

Forjães - Vianense

SÉRIE B:

Domingo, 1 de maio:

Macedo de Cavaleiros - Mirandela, 1-0

Maria da Fonte - Juventude de Pedras Salgadas, 1-3

Classificação: Maria da Fonte, com oito pontos; Juventude Pedras Salgadas, com seis; Mirandela, com três; Macedo Cavaleiros, com dois.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Juventude de Pedras Salgadas - Macedo de Cavaleiros

Mirandela - Maria da Fonte

SÉRIE C:

Domingo, 1 de maio:

Amarante - Vila Real, 1-2

Tirsense - Berço, 3-2

Classificação: Amarante, com 10 pontos; Tirsense, com oito; Vila Real, com seis; Berço, com quatro.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Berço - Amarante

Vila Real - Tirsense

SÉRIE D:

Domingo, 1 de maio:

Vila Meã - Camacha, 0-1

Santa Marta Penaguião - Câmara de Lobos, adiado

Classificação: Camacha, com nove pontos; Santa Marta Penaguião (quatro jogos), com seis pontos; Vila Meã, com seis; Câmara de Lobos (quatro jogos), com um.

6.ª Jornada, 8 de mai:

Câmara de Lobos - Vila Meã

Camacha - Santa Marta Penaguião

SÉRIE E:

Sábado, 30 de abril:

Sporting de Espinho - Gondomar, 0-1

Domingo, 1 de maio:

Valadares Gaia - Alvarenga, 2-1

Classificação: Valadares Gaia, com 13 pontos; Gondomar, com oito; Espinho, com cinco; Alvarenga, com um.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Gondomar - Valadares Gaia

Alvarenga - Sporting de Espinho

SÉRIE F:

Domingo, 1 de maio:

Ferreira Aves - Castro Daire, 1-0

União 1919 - Gouveia, 2-1

Classificação: Castro Daire, com dez pontos; União 1919, com nove; Ferreira Aves, com oito; Gouveia, com zero.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Gouveia - Ferreira Aves

Castro Daire - União 1919

SÉRIE G:

Domingo, 1 de maio:

Condeixa - Benfica e Castelo Branco, 2-2

Idanhense - Oleiros, 0-1

Classificação: Benfica e Castelo Branco, com 11 pontos; Oleiros, com oito; Idanhense, com quatro; Condeixa, com três.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Oleiros - Condeixa

Benfica e Castelo Branco - Idanhense

SÉRIE H:

Domingo, 1 de maio:

Marinhense - Coruchense, 1-0

Peniche - Vitória Sernache, 0-3

Classificação: Marinhense, com 11 pontos; Vitória Sernache, com sete; Coruchense, com sete; Peniche, com dois.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Vitória Sernache - Marinhense

Coruchense - Peniche

SÉRIE I:

Domingo, 1 de maio:

Elvas - Loures, 0-2

Sacavenense - Sintrense, 1-2

Classificação: Loures, com dez pontos; Sintrense, com dez; Sacavenense, com nove; Elvas, com zero.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Sintrense - Elvas

Loures - Sacavenense

SÉRIE J:

Domingo, 1 de maio:

Ideal - Rabo Peixe, 1-0

Operário - Praiense, 1-1

Classificação: Praiense, com nove pontos; Operário, com oito; Rabo Peixe, com seis; Sporting Ideal, com três.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Praiense - Ideal

Rabo Peixe - Operário

SÉRIE K:

Domingo, 1 de maio:

Barreirense - Juventude de Évora, 1-0

União Montemor - Serpa, 1-5

Classificação: Juventude Évora, com 12 pontos; Serpa, com nove; Barreirense, com sete; União Montemor, com um.

6.ª Jornada, 8 de maio:

Serpa - Barreirense

Juventude de Évora - União Montemor

SÉRIE L:

Domingo, 1 de maio:

Imortal - Louletano, 2-1

Folga: Esperança Lagos

Classificação: Imortal, com sete pontos; Esperança de Lagos, com cinco; Louletano, com um.

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 IMORTAL 1 1 0 2 1 1 0 1 2 2 4 2 1 1 4 3 7

2 ESPERANÇA LAGOS 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 3 1 2 0 3 2 5

3 LOULETANO 0 0 1 0 1 0 1 1 2 3 3 0 1 2 2 4 1

6.ª Jornada, 8 de maio:

Louletano - Esperança Lagos

Folga: Imortal