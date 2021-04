Campeonato de Portugal: Fafe pressiona na série B, volte-face na série C e tudo igual na série G

Jogos do início da tarde não tiveram as contas encerradas e ficou tudo adiado para a última jornada

Emoção ao rubro nas série B, C e G do Campeonato de Portugal, cujas contas de acesso à Liga SABSEG ficaram todas adiadas para a última jornada.

Antes disso, na série A nota apenas pela luta pela permanência. Os aflitos (Bragança, Vidago e Pedras Salgadas) ganharam, o Vilaverdense perdeu, em casa, com o Merelinense, mas o triunfo do Bragança de nada valeu e viu consumada a descida. O Vidago (23 pontos) está abaixo da linha de água, tem que ganhar na última jornada e esperar que Vilaverdense ou Pedras Salgadas percam. Na frente, o Braga B já tinha vencido a série, Merelinense, Maria da Fonte, Montalegre e Mirandela vão lutar pela Liga 3.

Na série B, o Pevidém esteve quase a festejar no sofá, mas o Fafe venceu nos últimos minutos. O Pevidém, que folgou, garantia o primeiro posto se o Fafe não ganhasse no Brito, mas os fafenses lá conseguiram os três pontos nos últimos instantes e triunfaram por 2-1. Saltaram para a liderança, com 34 pontos, e o Pevidém tem, agora, que empatar na última ronda para seguir para a fase de acesso à Liga SABSEG - o Fafe folga na derradeira jornada. O V. Guimarães B está apurado para a etapa de promoção à Liga 3. Brito e Mondinense já tinham descido.

Na série C, um volte-face. O Gondomar perdeu no Coimbrões - e a jogar contra 10 - por 2-1, e o Leça sofreu o empate nos instantes finais (2-2) em Vila Real. No entanto, serviu para saltar para o topo em igualdade com o Gondomar (34 pontos), mas com vantagem no confronto direto. Quem não aproveitou foi o Trofense (33 pontos) que empatou, sem golos, com o Marítimo B. Coimbrões, Vila Real, Pedras Rubras e Salgueiros lutam pela permanência.

Na série E, o Leiria foi o primeiro a qualificar-se para fase de acesso à Liga SABSEG; Benfica e Castelo Branco, Oliveira do Hospital, Marinhense e Condeixa tentarão subir à Liga 3. Mortágua e Alcains desceram.

Já na série G, tudo igual na frente: Estrela da Amadora (50 pontos) e Sporting B (48) ganharam e para a fase de acesso à Liga 3 está apurado o Oriental Dragon. Oriental e Olímpico do Montijo desceram.