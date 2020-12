Campeonato de Portugal: Estrela soma sexta vitória e reforça liderança da Série G

Estrela recebeu e bateu o Olímpico do Montijo, por 3-0

No primeiro jogo do referente à oitva jornada, o Estrela venceu, no Estádio José Gomes, na Amadora, o Olímpico do Montijo por 3-0. A vitória foi construída por Luís Mota (63'), com um autogolo de Tiago Nunes (83') e Telmo Watche (90'+4).

Com este triunfo, o sexto, o Estrela segue na liderança da Série G, contabilizando agora 19 pontos em sete jogos disputados. A formação do Montijo segue em 10.º, com cinco pontos amealhados em cinco partidas.