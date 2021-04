Campeonato de Portugal: confira as contas finais de todas as séries

Dia de decisões o Campeonato de Portugal

SÉRIE A

O Braga B venceu a série e garantiu um lugar na fase de acesso à Liga SABSEG, enquanto Merelinense, Montalegre, Mirandela e Maria da Fonte já tinham garantido o apuramento para a luta pela Liga 3.

A meio da tabela, o Vianense "cumpriu calendário" e terminou em sexto, seguido de Vilaverdense e Juventude Pedras Salgadas. O Vidago não evitou a despromoção na última jornada e segue para as distritais com Águia Vimioso, Cerveira e Bragança.

Classificação:

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 SPORTING BRAGA B 9 2 0 37 6 8 2 1 24 6 22 17 4 1 61 12 55 (+)

2 MERELINENSE 9 2 0 20 4 6 1 4 14 9 22 15 3 4 34 13 48 (x)

3 MONTALEGRE 6 4 1 22 11 4 4 3 14 13 22 10 8 4 36 24 38 (x)

4 MIRANDELA 4 3 4 13 10 5 5 1 11 6 22 9 8 5 24 16 35 (x)

5 MARIA DA FONTE 6 3 2 16 13 3 2 6 14 16 22 9 5 8 30 29 32 (x)

6 VIANENSE 5 2 4 15 14 4 3 4 11 14 22 9 5 8 26 28 32

7 VILAVERDENSE 3 3 5 18 17 4 4 3 10 13 22 7 7 8 28 30 28

8 PEDRAS SALGADAS 4 4 3 8 9 2 4 5 11 14 22 6 8 8 19 23 26

9 VIDAGO 4 3 4 14 13 2 2 7 13 23 22 6 5 11 27 36 23 (-)

10 BRAGANÇA 2 4 5 7 11 2 4 5 9 14 22 4 8 10 16 25 20 (-)

11 CERVEIRA 2 3 6 4 10 1 3 7 7 17 22 3 6 13 11 27 15 (-)

12 ÁGUIA VIMIOSO 0 3 8 5 27 1 2 8 7 34 22 1 5 16 12 61 8 (-)

SÉRIE B

O Pevidém foi o campeão deste agrupamento, um ano após subir da distrital. O Fafe acabou por morrer na praia - terminando com os mesmos pontos do líder -, mas vai tentar subir à Liga 3, bem como o V. Guimarães B, Felgueiras e São Martinho.

Berço, Rio Ave B e Tirsense têm bilhete para a próxima edição do CdP, enquanto Brito e Mondinense disseram adeus ao campeonato.

Classificação

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 PEVIDÉM 6 2 1 16 8 3 5 1 11 8 18 9 7 2 27 16 34

2 FAFE 6 1 2 14 10 4 3 2 11 7 18 10 4 4 25 17 34

3 VITÓRIA GUIMARÃES B 3 6 0 17 7 5 2 2 16 7 18 8 8 2 33 14 32

4 FELGUEIRAS 1932 5 3 1 13 8 3 4 2 13 9 18 8 7 3 26 17 31

5 SÃO MARTINHO 4 3 2 13 9 3 3 3 11 11 18 7 6 5 24 20 27

6 BERÇO 3 3 3 14 15 4 2 3 16 12 18 7 5 6 30 27 26

7 RIO AVE B 3 2 4 12 12 4 2 3 11 11 18 7 4 7 23 23 25

8 TIRSENSE 3 1 5 11 15 3 2 4 10 14 18 6 3 9 21 29 21

9 BRITO 1 3 5 7 13 2 2 5 13 18 18 3 5 10 20 31 14 (Despromovido aos Distritais)

10 MONDINENSE 0 1 8 7 19 0 0 9 4 27 18 0 1 17 11 46 1 (Despromovido aos Distritais)

Nota: O Desportivo das Aves e o Camacha desistiram da competição



SÉRIE C



O Trofense saltou do terceiro lugar para a liderança numa última jornada de grandes emoções. Com a vitória por 1-0 em casa do Paredes e aproveitando os desaires de Leça e Gondomar, a equipa da Trofa subiu à liderança. Leça, Gondomar, Marítimo B e Amarante vão tentar subir ao terceiro escalão.

No CdP é certo que vão continuar o Salgueiros, o Paredes e o Vila Real, enquanto o Pedras Rubras e o Coimbrões caem para as distritais.

Classificação:

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 TROFENSE 7 1 1 12 2 3 5 1 5 4 18 10 6 2 17 6 36 (+)

2 LEÇA 6 2 1 12 4 4 2 3 14 14 18 10 4 4 26 18 34 (x)

3 GONDOMAR 4 4 1 12 5 6 0 3 14 8 18 10 4 4 26 13 34 (x)

4 MARÍTIMO B 4 2 3 16 7 5 1 3 13 8 18 9 3 6 29 15 30 (x)

5 AMARANTE 3 3 3 9 6 4 0 5 6 11 18 7 3 8 15 17 24 (x)

6 SALGUEIROS 4 1 4 10 9 2 3 4 9 9 18 6 4 8 19 18 22

7 PAREDES 4 1 4 5 7 1 4 4 4 8 18 5 5 8 9 15 20

8 VILA REAL 3 2 4 12 14 2 2 5 4 11 18 5 4 9 16 25 19

9 PEDRAS RUBRAS 4 1 4 8 9 1 1 7 4 18 18 5 2 11 12 27 17 (-)

10 COIMBRÕES 4 2 3 12 12 0 1 8 2 17 18 4 3 11 14 29 15 (-)



SÉRIE D

A equipa mais forte deste grupo foi o Anadia, que superou o Canelas e o Lourosa e terminou no primeiro posto. A juntar a estes dois últimos, São João de Ver e Sanjoanense também garantiram o apuramento para a fase de acesso à Liga 3.

O Castro Daire e o Valadares Gaia mantêm-se no CdP, bem como o Espinho, que se salvou na última jornada. A mesma sorte não teve o Beira-Mar que caiu para a distrital. Águeda, Lusitano Vildemoinhos e Vila Cortez também descem de divisão.

Classificação:

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 ANADIA 7 2 2 21 6 6 3 2 18 9 22 13 5 4 39 15 44

2 CANELAS 2010 8 1 2 16 5 4 4 3 12 8 22 12 5 5 28 13 41

3 LUSITÂNIA LOUROSA 6 3 2 22 14 5 3 3 16 11 22 11 6 5 38 25 39

4 SÃO JOÃO DE VER 5 6 0 16 2 5 2 4 14 12 22 10 8 4 30 14 38

5 SANJOANENSE 5 5 1 15 4 3 7 1 11 9 22 8 12 2 26 13 36

6 CASTRO DAIRE 6 2 3 14 13 4 3 4 9 11 22 10 5 7 23 24 35

7 VALADARES GAIA 6 2 3 20 9 4 1 6 16 18 22 10 3 9 36 27 33

8 SPORTING ESPINHO 6 2 3 17 11 3 2 6 16 11 22 9 4 9 33 22 31

9 BEIRA-MAR 6 2 3 17 10 3 2 6 13 13 22 9 4 9 30 23 31

10 ÁGUEDA 4 3 4 11 12 0 2 9 5 16 22 4 5 13 16 28 17

11 L. VILDEMOINHOS 3 3 5 10 17 1 1 9 7 17 22 4 4 14 17 34 16

12 VILA CORTEZ MONDEGO 1 0 10 3 39 0 1 10 5 47 22 1 1 20 8 86 4



SÉRIE E



Com a liderança destacada da União de Leiria, as maiores dúvidas ficaram para os lugares mais baixos da tabela. O Vitória Sernache escapou à descida, ao contrário do Carapinheirense, do Alcains e do Mortágua. Sertanense e Oleiros continuam no CdP. Mais sorte tiveram Oliveira do Hospital, Benfica e Castelo Branco, Condeixa e Marinhense, que vão jogar o acesso à Liga 3.

Classificação

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 UNIÃO DE LEIRIA 7 3 0 14 4 8 2 1 22 6 21 15 5 1 36 10 50

2 OLIVEIRA DO HOSPITAL 6 3 2 16 10 4 4 2 9 9 21 10 7 4 25 19 37

3 BENFICA E CASTELO BRANCO 7 3 1 17 8 2 5 3 7 6 21 9 8 4 24 14 35

4 CONDEIXA 3 4 3 10 11 5 4 2 11 7 21 8 8 5 21 18 32

5 MARINHENSE 8 1 2 18 7 1 3 6 8 14 21 9 4 8 26 21 31

6 OLEIROS 5 3 2 18 12 2 5 4 13 15 21 7 8 6 31 27 29

7 SERTANENSE 3 6 2 12 11 2 3 5 12 13 21 5 9 7 24 24 24

8 VITÓRIA SERNACHE 5 3 2 15 8 1 3 7 17 21 21 6 6 9 32 29 24

9 CARAPINHEIRENSE 4 3 3 14 11 1 4 6 9 17 21 5 7 9 23 28 22

10 ALCAINS 3 5 3 9 12 0 4 6 5 22 21 3 9 9 14 34 18

11 MORTÁGUA 0 7 3 6 11 2 4 5 14 15 21 2 11 8 20 26 17

Nota: O GRAP desistiu da competição



SÉRIE F (EM ATUALIZAÇÃO)



Torreense e Alverca deixaram a discussão do primeiro lugar até ao último segundo do último jogo da fase regular e com o empate 0-0 foi a equipa de Torres Vedras a sorrir, terminando a série com mais um ponto que o rival. Vai assim disputar a fase de acesso à Liga SABSEG.

O União de Santarém já sabia que ia lutar pela Liga 3 e terá a companhia de Caldas e Loures. O Sintrense falhou a zona de acesso à Liga 3 e mantém-se no CdP, a par do Sacavenense e do Pêro Pinheiro.

O 1.º Dezembro venceu por 1-0 o Sintrense, mas não conseguiu evitar a despromoção, ficando com os mesmos pontos do Pêro Pinheiro. União de Almeirim e Lourinhanense também desceram de divisão.

Classificação:

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 TORREENSE 8 1 1 21 4 7 2 1 16 6 20 15 3 2 37 10 48 (+)

2 ALVERCA 8 1 1 19 2 7 1 2 19 8 20 15 2 3 38 10 47 (x)

3 UNIÃO SANTARÉM 5 4 1 17 10 4 2 4 15 14 20 9 6 5 32 24 33 (x)

4 CALDAS 4 2 4 15 12 5 1 4 10 13 20 9 3 8 25 25 30 (x)

5 LOURES 6 1 3 12 9 2 4 4 7 11 20 8 5 7 19 20 29 (x)

6 SINTRENSE 8 0 2 22 12 1 0 9 6 20 20 9 0 11 28 32 27

7 SACAVENENSE 4 3 3 14 10 1 5 4 6 13 20 5 8 7 20 23 23

8 PÊRO PINHEIRO 3 5 2 8 6 2 1 7 2 11 20 5 6 9 10 17 21

9 1.º DEZEMBRO 5 3 2 8 5 0 3 7 9 21 20 5 6 9 17 26 21 (-)

10 UNIÃO ALMEIRIM 4 1 5 12 15 0 2 8 3 15 20 4 3 13 15 30 15 (-)

11 LOURINHANENSE 1 3 6 9 18 1 3 6



SÉRIE G



O Estrela da Amadora foi mais forte que o Sporting B e conseguiu terminar na 'pole position'. Os leões vão tentar a Liga 3, juntamento com Oriental Dragon, Praiense e Real.

Em 2021/21, o CdP vai contar com Fontinhas, Rabo de Peixe e Sporting Ideal, mas não com Belenenses B, Fabril, Oriental e Olímpico Montijo, que desceram às distritais.

Classificação:

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 ESTRELA DA AMADORA 11 0 0 21 4 5 5 1 13 8 22 16 5 1 34 12 53 (+)

2 SPORTING B 9 2 0 25 6 5 5 1 8 1 22 14 7 1 33 7 49 (x)

3 ORIENTAL DRAGON 6 3 2 17 9 5 1 5 13 11 22 11 4 7 30 20 37 (x)

4 PRAIENSE 6 5 0 17 5 2 3 6 8 18 22 8 8 6 25 23 32 (x)

5 REAL MASSAMÁ 6 3 2 16 8 3 2 6 16 15 22 9 5 8 32 23 32 (x)

6 FONTINHAS 6 2 3 20 15 3 3 5 10 11 22 9 5 8 30 26 32

7 RABO DE PEIXE 2 5 4 5 11 5 1 5 12 14 22 7 6 9 17 25 27

8 SPORTING IDEAL 4 5 2 15 11 1 3 7 11 23 22 5 8 9 26 34 23

9 BELENENSES SAD B 3 3 5 8 11 2 4 5 8 15 22 5 7 10 16 26 22 (-)

10 FABRIL 2 4 5 9 14 3 2 6 10 17 22 5 6 11 19 31 21 (-)

11 ORIENTAL 2 3 6 7 12 1 4 6 9 15 22 3 7 12 16 27 16 (-)

12 OLÍMPICO DO MONTIJO 3 1 7 10 21 1 3 7 9 22 22 4 4 14 19 43 16 (-)



SÉRIE H

A Sul do país, o V. Setúbal foi o campeão da Série H. Amora, Olhanense, Louletano e Moncarapachense garantiram os quatro lugares de acesso à luta pela Liga 3 e Pinhalnovense, Juventude de Évora e Esperança de Lagos conseguiram a permanência. Os mais infelizes foram Lusitano de Évora, Aljustrelense e Moura, que vão disputar os campeonatos distritais.

Classificação

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 VITÓRIA DE SETÚBAL 6 4 0 22 10 9 1 0 27 10 20 15 5 0 49 20 50

2 AMORA 7 1 2 16 6 6 4 0 18 7 20 13 5 2 34 13 44

3 OLHANENSE 6 2 2 14 9 4 3 3 13 8 20 10 5 5 27 17 35

4 LOULETANO 4 6 0 16 7 4 4 2 14 11 20 8 10 2 30 18 34

5 MONCARAPACHENSE 2 5 3 10 10 4 2 4 12 11 20 6 7 7 22 21 25

6 PINHALNOVENSE 5 3 2 12 10 2 1 7 14 20 20 7 4 9 26 30 25

7 JUVENTUDE DE ÉVORA 3 1 6 15 21 3 5 2 12 15 20 6 6 8 27 36 24

8 ESPERANÇA DE LAGOS 3 2 5 13 13 3 3 4 12 13 20 6 5 9 25 26 23

9 LUSITANO DE ÉVORA 3 3 4 10 12 3 2 5 9 11 20 6 5 9 19 23 23

10 MINEIRO ALJUSTRELENSE 3 1 6 8 17 1 1 8 4 24 20 4 2 14 12 41 14

11 MOURA 0 1 9 10 27 0 3 7 7 16 20 0 4 16 17 43 4