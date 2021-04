Campeonato de Portugal: Anadia festeja à condição e um histórico vai descer

Anadia venceu a série D, mas há um recurso a correr no Conselho de Disciplina. Porém, só uma hecatombe tirará a fase de subida à Liga SABSEG aos homens da Bairrada.

O Anadia recebeu e goleou o Beira-Mar por 4-0 e assegurou a liderança da série D do Campeonato de Portugal, que dá acesso à fase de acesso à Liga SABSEG, beneficiando do desaire caseiro do Lourosa (4-0) com o Espinho e do empate sem golos, entre Canelas e Sanjoanense. Acontece que ainda está a ser apreciado no Conselho de Disciplina a participação disciplinar apresentada pelo Lourosa, referente a um encontro com a Sanjoanense, que poderá dar mais dois pontos aos lusitanistas, se à Sanjoanense for aplicada a derrota na secretaria por eventual substituição irregular. Mesmo que isso aconteça, só uma hecatombe tirará o Anadia do topo. Os da Bairrada têm cinco pontos de avanço para o Lourosa e serão três se o CD decidir favoravelmente ao Lusitânia. Se as equipas terminassem empatadas, entraria em cena a diferença de golos e o Anadia tem neste momento vantagem de 11 golos.

Lourosa, se não chegar à liderança, Canelas e São João de Ver vão disputar o acesso à Liga 3 e a última vaga será para Sanjoanense, Valadares ou Castro Daire.

Na luta pela descida, o Beira-Mar corre o sério risco de voltar a cair para os Distritais. A derrota em Anadia atirou-o para baixo da linha de água com 28 pontos, os mesmos do Espinho que colocou a cabeça de fora e ganha no confronto direto aos aveirenses. O Beira-Mar recebe o Valadares na última ronda e o Espinho recebe o já despromovido Lusitano de Vildemoinhos.