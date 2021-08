Campeonato de Portugal: a janela de transferências e outras novidades

Fique a par das principais novidades dos clubes do Campeonato de Portugal.

Imortal Mais duas renovações

Os avançados Tidjane Baldé e Ricardo Ramos renovaram com o Imortal por mais uma temporada.

E. Lagos João Viana promovido

O guarda-redes João Viana, 22 anos, dos sub-23 do Esperança de Lagos, vai integrar o o plantel sénior.

Olhanense Semedo de volta

Sérgio Semedo está de volta ao Olhanense. O trinco, 33 anos, tinha jogado nos algarvios em 2014/15.

São Martinho Plantel reforçado

Bruno Pinheiro, defesa de 33 anos ex- Lee Man (Hong Kong) e Ricardo Almeida, avançado ex- Oleiros, assinaram. Em jogo treino, a equipa empatou a um com os sub-23 do Famalicão.

Merelinense Baliza para Dinis

Filipe Dinis, guarda-redes de 23 anos que na época passada jogou no Varzim e São João de Ver, é reforço do Merelinense. A preparação dos minhotos continuou este sábado, com um empate (2-2) ante o Nogueirense e um triunfo (3-2) com os sub-19 do Famalicão.

Berço Vitória com o Varzim B

O Berço recebeu e venceu o Varzim B, por 2-1, com golos de Pedro Silva e Tiago Leite.

Condeixa Cordavias no ataque

O extremo/avançado Sandro Cordavias é reforço do Condeixa. Na época passada representou Espinho e Carapinheirense.

Belenenses Bancadas pedem cor

O Belenenses emitiu um comunicado mostrando-se contra o Cartão do Adepto. "Bancadas pedem alegria e vibração, cor, famílias e emoção. Dispensam discriminação e crianças impedidas de acompanharem os pais", lê-se.