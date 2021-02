Campeão canadiano é reforço para o ataque do Condeixa

O ponta de lança Anthony Novak assinou até final da temporada e vai trabalhar com o treinador Rui Amorim, que o convenceu a vir para Portugal.

Anthony Novak é o mais recente reforço do Condeixa, equipa que milita na série E do Campeonato de Portugal. Trata-se de um ponta de lança canadiano, de 26 anos, que foi campeão no seu país nos últimos dois anos ao serviço do Forge. Agora, assinou pelo clube do distrito de Coimbra até final da temporada.

Nesta sua primeira experiência fora do Canadá, Anthony Novak vai ser treinado por Rui Amorim. O treinador recolheu informações sobre o avançado canadiano e convenceu-o a vir para Portugal.

O Condeixa é sétimo classificado da série E do Campeonato de Portugal, com 13 pontos.