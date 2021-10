Câmara de Lobos perde central, Maria da Fonte reforça ataque

Mudanças nos plantéis dos dois clubes do Campeonato de Portugal

Câmara de Lobos: Ricardo Silva de saída

O central Ricardo Silva, de 27 anos, até aqui titular indiscutível na equipa do Câmara de Lobos, já não faz parte do plantel madeirense. O atleta português vai tentar ingressar numa força policial e para isso teve que se deslocar para o continente, ficando o futebol para segundo plano. No percurso o central conta com passagem por clubes como U. Madeira e Camacha.

Maria da Fonte: Rafa reforça o ataque

Tiago Costa, mais conhecido no mundo do futebol por Rafa, é o mais recente reforço do Maria da Fonte, emblema que ocupa o oitavo lugar da série A do Campeonato de Portugal. O avançado, de 21 anos, chega proveniente do Vilarinho, emblema que representou na última temporada e pelo qual disputou seis jogos. Anteriormente, passou pela formação do Famalicão.