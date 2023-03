Camacha estreia novo treinador no jogo em casa do Rebordosa

Rui Borges é o sucessor de Christopher Pilar.

O nome de Rui Borges foi o escolhido para suceder a Christopher Pilar no comando técnico do Camacha, formação que ocupa o nono lugar da Série B do Campeonato de Portugal.

O novo treinador, que conta com passagens pelo Sernache, Mirandela, Espinho e Anadia, vai estrear-se no banco da equipa madeirense no domingo, na deslocação ao terreno do Rebordosa.