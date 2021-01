Caldas: metade da equipa falha Torreense e presidente critica FPF

Covid-19 atacou o Caldas que terá de defrontar a formação de Torres Vedras com atletas que "nunca treinaram" com a equipa principal.

Com dois jogadores infetados por covid-19 e com outros 12 em isolamento profilático, o Caldas tentou adiar o jogo deste domingo frente ao Torreense, mas não teve uma resposta positiva. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) justificou que o clube tem uma equipa B e uma de sub-21 e, por esse motivo, tem jogadores suficientes para disputar o encontro da 10.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal.

Jorge Reis, presidente do emblema das Caldas da Rainha, lamenta a situação e diz não "compreender a dualidade de critérios". "A FPF diz que o Caldas tem equipa B e de sub-21 e, portanto, tem 50 por cento dos atletas em condições de jogar, sabendo de antemão que esses jogadores disputam provas distritais, que estão suspensas pela AF Leiria devido ao período de emergência que o país atravessa. Estão sem treinar e nunca treinaram com os seniores. Não estão reunidas as condições para que se possa ir a jogo", afirma o dirigente, que se mostra também "preocupado" com os restantes elementos do plantel, bem como da equipa adversária.

"Os outros elementos que não estão em isolamento, por decisão do delegado de saúde, também tiveram contacto com os infetados. Durante a próxima semana vão ser testados, mas corremos o risco de esses também terem contraído o vírus e vão estar em confronto com o adversário e em contacto com os colegas", avisou. "Não se compreendem os critérios da FPF, uma estrutura altamente profissionalizada, numa competição que não é profissional, e toma medidas destas. Depois fala em ética e verdade desportiva... é de bradar aos céus", acrescenta Jorge Reis, que diz que o Torreense está "no direito de não querer o adiamento".

Contactado por O JOGO, a formação de Torres Vedras refere que "fez o que sempre fez em casos similares, remetendo a situação para a FPF" e que "não fez agora diferente por ser o Caldas". O órgão federativo não quis fazer comentários.



Casos no Ideal e J. Évora

O Sporting Ideal tem um caso de covid-19 no plantel, o que obrigou a que "todos os elementos do grupo de trabalho que tiveram contacto com o atleta" tenham sido colocados em isolamento profilático. Devido a esta situação, os duelos com o Fabril e com o Rabo de Peixe não se vão realizar nas datas inicialmente agendadas. O Juventude de Évora-Amora de hoje também não se realiza, porque a equipa alentejana tem um infetado. O plantel fica em isolamento até 11 de janeiro e, por isso, o jogo com o Louletano será adiado.