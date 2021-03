Caldas e o jogo com o Torreense: "Preocupa-me a segurança da comitiva"

Em causa a alegada detenção de jogadores do Torreense num casino ilegal.

O Caldas solicitou, junto do departamento de competições e Conselho de Disciplina da FPF, que sejam feitas diligências no sentido de assegurar o cumprimento das normas de saúde pública, tendo em conta a situação de atletas do Torreense alegadamente detidos em flagrante delito num casino ilegal, em Torres Vedras.

"Todos os atletas assinam uma declaração de compromisso de honra, que está no regulamento de covid-19 da FPF, em como cumprirão as normas estabelecidas. Isso foi violado. Questionamos sobre as condições para se fazer o jogo porque me preocupa a segurança da comitiva do Caldas. Não são jogadores profissionais e não querem ser penalizados, nas suas vidas privadas e familiares", esclareceu Jorge Reis, presidente do Caldas.

O Caldas relembra que na primeira volta, para cumprir o regulamento, teve de recorrer a miúdos dos sub-19 para jogar com o Torreense, já que grande parte do plantel esteve em isolamento profilático. Da equipa principal jogaram, nessa altura, apenas três jogadores. O Caldas joga com o Torreense, este fim de semana.