Cacheira é amuleto açoriano: "Sabia que a equipa tinha poucas opções atacantes"

O extremo mudou-se do Avintes para o CdP e a equipa venceu sempre desde que assinou.

Luís Cacheira deu o salto no início de 2022, mudando-se do Avintes, dos distritais da AF Porto, para o Fontinhas, do Campeonato de Portugal, e virou uma espécie de amuleto para os açorianos. Depois de ter assinado, o conjunto da ilha Terceira venceu as sete partidas que disputou, sempre com o extremo entre os utilizados, tendo ajudado com dois golos e quatro assistências. Natural de Matosinhos, Cacheira, 24 anos, nem hesitou quando foi convidado a subir de patamar.

"Aceitei o convite, pois era precisamente aquilo que eu queria", explica. "Sabia que a equipa tinha poucas opções atacantes e logo no primeiro jogo fui titular durante os 90". Tudo isto facilitou a minha integração e ajudei o Fontinhas a subir na classificação", acrescenta.

A formação de Pedro Lima apurou-se para a etapa de promoção e Cacheira sonha. "O Fontinhas é claramente um dos candidatos", vaticina. "É um clube com um projeto de subida e vai ajudar-me a chegar aos profissionais".