Bukia e Heliardo são novidades de janeiro em Arouca

Bukia estava a jogar no Kaysar, do Cazaquistão

Avançado Bukia regressou ao clube depois de empréstimo.

O avançado Bukia regressou a Arouca, terminado o empréstimo com o FC Kaysar, sexto classificado da I Liga do Cazaquistão e vencedor da Taça de 2019. O atleta passou duas temporadas em Arouca, com quem tem contrato até 2021, e regressou no final do mês passado, tendo participado no treino aberto do clube, no primeiro dia do ano.

O futuro de Bukia pode passar por um novo empréstimo, para continuar a manter o nível profissional, mas essa é uma situação ainda em análise pela estrutura do clube arouquense.

Quem também participou no primeiro treino de 2020, integrado com os companheiros, foi Heliardo. O JOGO já tinha avançado o seu regresso, ano e meio depois da lesão no joelho, sendo que o brasileiro ainda não tinha feito trabalho de conjunto com os colegas. Embora com cautelas, Heliardo está integrado, procurando ganhar ritmo para poder entrar nas opções do treinador Henrique Nunes.

Com a recuperação de Heliardo, o departamento médico do Arouca fica sem "clientes", situação inédita nesta temporada.