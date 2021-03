Bruno Lage regressou aos treinos e foi a estrela do dia de trabalho do Leça

Ex-treinador do Benfica marcou presença na sessão de trabalho do clube que alinha no Campeonato de Portugal.

Sem clube desde que deixou o Benfica no final de junho do ano passado, após a derrota da equipa na Madeira, frente ao Marítimo, Bruno Lage foi esta terça-feira estrela no treino do Leça.

O técnico português deu uma "masterclass" ao plantel do clube que alinha no Campeonato de Portugal, ao lado do treinador Domingos Barros.

O Leça, refira-se, está a protagonizar uma excelente temporada, como demonstra o segundo lugar na Série C do terceiro escalão português.