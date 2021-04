Bruno China: "O Espinho e os adeptos não mereciam a descida"

Bruno China falou sobre a salvação do Espinho, numa ponta final em que os tigres não perderam os últimos nove jogos disputados.

O Espinho teve um final de temporada perfeito e evitou a descida aos distritais. Bruno China entrou quase a meio do percurso, mas a tempo de salvar o histórico emblema, fruto de 24 pontos conquistados e apenas quatro golos sofridos na segunda volta.

"Nesse período, fomos a equipa que mais pontos fez na nossa série. Acabámos o campeonato com nove jogos consecutivos sem perder, sendo que nesta reta final todas as equipas tinham muito em jogo e a pressão era enorme. Em seis jogos em casa, conseguimos cinco vitórias e um empate, tendo sofrido apenas um golo neste último jogo. São números que demonstram a evolução da equipa, a qualidade do grupo de trabalho e a crença que iríamos ter sucesso", afirmou o Bruno China.

Leixões, Académica, Rio Ave, Belenenses e Maiorca foram alguns dos clubes que este antigo médio representou. Depois de ter orientado de forma interina a equipa do Leixões, foi aposta nos sub-23, mas seria longe do Mar que teria mais tempo para trabalhar e para ter sucesso: "O mérito dos jogadores que desde o primeiro dia estiveram recetivos para a nossa ideia de jogo e para a mensagem que lhes passámos. Todos merecemos esta alegria: jogadores, equipa técnica, direção, staff e também os nossos adeptos, a maior força deste clube e que nos últimos jogos deram um apoio fantástico à equipa. Aceitei o desafio do Espinho consciente das dificuldades, mas confiante que, no final, o trabalho seria recompensado com uma tremenda alegria. Este clube, esta cidade e estes adeptos não mereciam uma descida de divisão."