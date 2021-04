Bruno China e o Lourosa-Espinho: "Experiência? O Rúben Amorim não deixa de ter sucesso"

Bruno China assumiu o comando num momento complicado, mas já não perde há sete jogos e quer continuar nesse trilho. Do outro lado, Henrique Nunes está muito perto da segunda promoção seguida

Na agenda futebolística do fim de semana de Páscoa há dérbis e emoção garantida no Campeonato de Portugal. Entre eles está o Lourosa-Espinho, com enorme peso nas contas da série D e características que lhe aumentam os atrativos. Pudesse o público estar na bancada e elas estariam, certamente, repletas.

O Lourosa precisa de vencer para não largar a ambição de subida à Liga SABSEG - está a dois pontos do líder Anadia, a duas jornadas do fim desta fase, mas com um protesto no Conselho de Disciplina referente ao jogo com a Sanjoanense (1-1) - e o Espinho tem que ganhar para continuar a sonhar com a permanência na prova, pois está três pontos abaixo da linha de água. A juntar a estes condimentos, há uma curiosidade: o treinador Bruno China foi contratado na sequência de uma derrota do Espinho com o Lourosa, que ditou o despedimento do antecessor.

China assumiu os comandos do Espinho com a equipa afundada nos lugares de despromoção, com 10 pontos em 10 jogos. A partir daí, a recuperação aconteceu de forma gradual. "Ambas as equipas têm muita coisa em jogo", adverte o técnico dos tigres da Costa Verde. Para rivalizar com a "excelente equipa" do Lourosa, o Espinho tem o bom momento que vive. "Nos últimos nove jogos somos a segunda equipa com mais pontos e queremos dar continuidade a esse momento. Já não perdemos há sete encontros e vamos com toda a confiança. Temos qualidade e capacidade para conseguir vencer. Vamos lutar pelos três pontos desde o primeiro minuto", avisa Bruno China.

No banco oposto, está um treinador experiente, Henrique Nunes, e que pode somar a segunda subida consecutiva (depois de levar o Arouca de regresso à Liga SABSEG em 2019/20). "O Henrique Nunes anda nisto há muitos anos e tem feito bastante trabalho por onde passa. Mas o que importa mesmo é o desempenho dos jogadores. O Rúben Amorim tem pouco tempo no banco de suplentes e não deixa de ter sucesso por causa disso. A experiência não vai fazer a diferença no final", confia China.