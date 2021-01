Botafogo decreta três dias de luto pela morte de Alex Apolinário

Natural de Luiz Antonio, cidade a 276 quilómetros de São Paulo, Apolinário chegou ao Botafogo em 2011, com 15 anos

O Botafogo, clube brasileiro onde Alex Apolinário cumpriu os anos de formação, decretou três dias de pela morte do futebolista brasileiro do Alverca, do Campeonato de Portugal.

Natural de Luiz Antonio, cidade a 276 quilómetros de São Paulo, Apolinário chegou ao Botafogo em 2011, com 15 anos, passando a integrar o equipa de juniores dois anos depois.

"Estamos profundamente chocados e entristecidos com a notícia do falecimento do jovem Alex Apolinário, que foi revelado nas categorias de base do Botafogo. Com muito talento, ele comandou o nosso meio de campo no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015", recordou o presidente do Botafogo, Osvaldo Festucci.

Em 2015, Alex destacou-se Copa São Paulo de Futebol Júnior, participando em sete dos oito jogos na competição., Marcou dois gols. O Botafogo chegou à final, mas perdeu com o Corinthians, no Pacaembu. Na ocasião, Alex, camisola 10, foi eleito o melhor jogador da partida.