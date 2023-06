Bock: "A festa foi incrível, de Lordelo à Câmara, foi algo nunca visto no Marco"

Bock venceu o acesso ao Campeonato de Portugal e está radiante por ter ajudado a elevar o nome do clube que caíra num abismo. O Marco de Canaveses vibra com o regresso aos campeonatos nacionais, guiado pela mão de um antigo jogador do clube, e a festa foi tão grande e sentida que se tornou inesquecível para Bock.

Depois de treinar Lixa, Maia e Ovarense, Bock chegou ao Marco, clube que representara como jogador em 2000/01, para fazer história e ajudar a repor o emblema duriense nos nacionais, alcançando no último fim de semana a subida da Divisão de Elite da AF Porto para o Campeonato de Portugal. O antigo ponta-de-lança, goleador como poucos na formação do FC Porto, não tem palavras para o que foi alcançado, após disputa de um minicampeonato com Oliveira do Douro, Aliados e Coimbrões. Numa semana repleta de comemorações e honras, ontem aconteceu mais um momento solene, a entrega do troféu aos campeões na Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

"O sentimento é fantástico, pois já tinha passado por este clube como jogador. O Marco leva muitos anos afastado da ribalta e, infelizmente, foi por aí abaixo, mas depois conseguiu algumas subidas e agora esta. Era um campeonato complicado para subir, mas eu sabia que era esse o desejo dos marcoenses e da Direção. É especial e fantástico subir um clube no qual joguei", atestou Bock, pondo mira nas dificuldades sentidas. "Numa disputa a quatro tudo podia acontecer, mesmo que nos dessem como favoritos. Sempre disse que todos os jogos seriam difíceis, mesmo os da fase regular, porque nos tocou jogar em campos com medidas muito diferentes das nossas. E neste play-off tivemos de jogar em dois sintéticos, com adversários também fortes. Em seis jogos é difícil ter vida fácil, só se vai decidir no fim. A equipa começou com três empates e depois venceu três jogos, foi a única que não perdeu", elogia o treinador.

Ainda estarrecido com a onda de apoio que girou em redor do Marco, Bock recorda momentos inesquecíveis. "A festa foi uma coisa incrível, já se tinha conseguido uma ligação forte com os adeptos na fase regular, o estádio encheu algumas vezes, mas foi a equipa a fazer com que isso acontecesse. A claque foi fantástica, abraçou-nos após o empate com o Aliados e deram-nos muito apoio toda a semana. Isso foi importante, como também o empurrão que nos deram antes do jogo. Depois foi a festa em Lordelo e a receção na Câmara. Foi algo nunca visto no Marco. Só pode explicar quem esteve lá, foi muito lindo ouvirmos os nossos nomes!", reconhece Bock, ainda à espera de ver clarificado o futuro ao serviço do emblema marcoense.

Encantado e com vontade de ficar

"Quero continuar ligado a este projeto fantástico, há uma empatia muito grande com a Direção mas não sei quais são as ideias deles, são livres de querer decidir", diz Bock a O JOGO em relação ao futuro, ciente que cumpriu a missão. "Aquilo a que me propus foi feito, temos o Marco no Campeonato de Portugal graças a um trabalho de todos. Foi um projeto vitorioso, com cabeça, tronco e membros, e surpreendeu-me. A Direção nunca nos deixou ficar para tŕás nem nunca faltou com nada", louva o treinador.